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Станет ли «Спартак» первым. Главные интриги тура РПЛ

Лидирующий «Краснодар» проведет домашний матч с «Факелом», «Спартак» сыграет с «Ахматом» в Грозном, а «Зенит» примет «Рубин». Главное о 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»
Фото: пресс-служба ФК "Спартак"
Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

«Крылья Советов» — «Локомотив»

Дата и время: 28 марта, 18:30

Место: «Солидарность Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"
Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

Футболисты «Локомотива» в прошлом туре обыграли столичное «Динамо» со счетом 2:1. «Железнодорожники» одержали свою первую после возобновления сезона победу. «Локомотив» набрал 40 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в эфире «Матч ТВ» заявил, что московская команда может конкурировать с любой командой чемпионата России. «Мне кажется, что сейчас никто об этом не задумывается. Мы видим, что спокойно можем конкурировать с любой командой. Побеждали и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо». Это показывает, что мы конкурентоспособны», — сказал Батраков.

Самарские «Крылья» в последнем матче перед мартовской паузой уступили с разгромным счетом махачкалинскому «Динамо». После поражения Sport24 19 марта сообщил, что главный тренер команды Игорь Осинькин может покинуть пост до конца недели, а на смену ему рассматривают среди прочих кандидатов Сергея Игнашевича и Магомеда Адиева. Однако заместитель гендиректора самарских «Крыльев» Руслан Пименов опроверг «Спорт-Экспрессу» информацию о возможной отставке тренера. После 21-го тура «Крылья Советов» с 19 очками расположились на 12-й строчке.

«Динамо» Москва — «Оренбург»

Дата и время: 29 марта, 14:00

Место: «ВТБ Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Динамо"
Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

Во втором круге РПЛ «Динамо» один раз сыграло вничью с «Ростовом» (1:1), разгромило махачкалинское «Динамо» (4:0) и в последнем туре уступило «Локомотиву» (1:2). Команда Марцела Лички в прошлом туре потерпела первое поражение с октября в РПЛ. «Динамо» с 39 очками опустилось на пятую строчку.

«Оренбург» в прошлом туре обыграл «Факел» (1:0) и прервал восьмиматчевую серию поражений, одержав лишь вторую победу в нынешнем сезоне РПЛ. Теперь оренбургский клуб с 11 очками занимает последнее 16-е место в таблице.

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка, который возглавлял «Оренбург» с 2020-го по 2023-й год, в эфире «Матч ТВ» рассказал о подготовке команды к матчу с оренбургской командой

«Хорошо, что молодежь никуда не поехала, остались с нами, работали с дублем. В субботу у нас было на тренировке семь игроков. Функционально больше работали. «Оренбург» находится в сложной ситуации, но на 90 минут мы не друзья, мы соперники, и я буду хотеть победить», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

В первом круге чемпионата команды не смогли выявить победителя, сыграв в Оренбурге вничью со счетом 2:2. В последних пяти матчах во всех турнирах «Динамо» трижды одержало победу, один раз сыграло вничью и один раз проиграло. Единственный раз когда «Оренбург» смог выиграть у хозяев на «ВТБ Арене» был в июле 2020-го, тогда гости победили со счетом 1:0.

ЦСКА — «Динамо» Махачкала

Дата и время: 28 марта, 18:30

Место: «ВЭБ Арена»

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА
Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА в прошлом туре одержал гостевую победу над тольяттинским «Акроном» (2:1). ЦСКА выиграл второй матч подряд в РПЛ и с 38 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Во время паузы на матчи сборных «армейцы» провели товарищескую встречу против сербского «Партизана», выиграв со счетом 2:1.

Футболисты махачкалинского «Динамо» в 21-м туре обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 4:0. После победы махачкалинский клуб набрал 21 очко и поднялся на десятое место в турнирной таблице РПЛ.

В первом круге чемпионата ЦСКА в гостевом матче одержал победу (1:0). Единственным мячом в матче отметился нападающий Тамерлан Мусаев. Он является самым результативным игроком команды: на его счету семь голов и одна результативная передача.

«Краснодар» — «Факел»

Дата и время: 30 марта, 14:00

Место: «Краснодар»

Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"
Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

«Краснодар» является единоличным лидером РПЛ. Команда Мурада Мусаева набрала 46 очков. В прошлом туре «Краснодар» одержал гостевую победу над «Ростовом» (1:0).

Суперкомпьютер статистической компании Opta 17 марта дал прогноз, что «Краснодар» c вероятностью в 47,3% станет чемпионом России. Стоит отметить, что в прошлом сезоне «Краснодар» тоже лидировал после 21-го тура, но в итоге занял второе место.

«Факел» в прошлом туре уступил «Оренбургу» с минимальным счетом 1:0. Воронежский клуб не забивает в пяти матчах РПЛ подряд — это их худшая сухая серия в истории в чемпионате России. Кроме того, «Факел» является единственной командой, которая еще не забивала в 2025 году.

Полузащитник «Факела» Дилан Мертенс пропустит встречу с «Краснодаром», в игре с «Оренбургом» он получил прямую красную карточку за грубый фол. «Факел» с 14 очками расположился на 15-й строчке.

В первом круге воронежский клуб сыграл вничью в домашнем матче с клубом Сергея Галицкого (0:0). При этом, в последних пяти встречах «Краснодару» удалось победить лишь один раз (2:0), другие четыре встречи завершились ничьей.

«Ахмат» — «Спартак»

Дата и время: 30 марта, 16:30

Место: «Ахмат Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Спартак"
Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

«Спартак» в 21-м туре впервые за семь лет обыграл «Зенит» в матче РПЛ (2:1). В последних пяти матчах в РПЛ команда Деяна Станковича уступила лишь один раз казанскому «Рубину» (1:2). «Спартак» с 43-я очками расположился на второй строчке, уступая лидирующему «Краснодару» три очка.

В случае победы над «Ахматом» и поражения «Краснодара» «красно-белые» впервые возглавят турнирную таблицу. В последний раз «Спартак» лидировал в чемпионате в апреле 2023 года, после 20-го тура  - в 2017 году.

Лучшим форвардом «Спартака» и РПЛ на данный момент является Манфред Угальде, на счету которого 16 голов в сезоне. Однако с 2 марта он не забивал в РПЛ.

«Ахмат» в прошлом туре сыграл вничью с «Химками» со счетом 1:1. После возобновления чемпионата грозненцы один раз победили и два раза сыграли вничью в РПЛ. Грозненский клуб с 18 очками расположился на 14-й строчке.

В первом круге чемпионата команды не смогли выявить победителя, сыграв 0:0. При этом, «Спартак» в последний раз обыгрывал грозненцев в 2021-м году (2:1). После этого команды четыре раза сыграли вничью и «Ахмат» один раз победил (2:1).

«Зенит» — «Рубин»

Дата и время: 30 марта, 19:30

Место: «Газпром-Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"
Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

«Зенит» в прошлом туре впервые за семь лет уступил «Спартаку» (1:2) в РПЛ. Петербургский клуб в последних пяти матчах РПЛ одержал лишь одну победу, потерпев три поражения.

По данным телеграм-канал Baza председатель правления «Зенита» Александр Медведев после поражения от «Спартака» якобы попросил поднять руку тем игрокам, которые не хотят играть за «Зенит» в год столетия, и уходить из командой с выплатой всей зарплаты. Однако глава «Зенита» опроверг эту информацию, назвав новость «брехней»

Казанский «Рубин» обыграл «Пари НН» в домашнем матче (1:0). Лучшим игроком команды является албанский форвард Мирлинд Даку, на счету которого 11 голов. Теперь на счета команды 32 очка и седьмое место в таблице РПЛ.

За девять туров до конца РПЛ «Зенит» с 43-я очками расположился на третьем месте, уступая «Спартаку» (43) по дополнительным показателям и лидирующему «Краснодару» на три очка.

В последних пяти матчах во всех турнирах «Зенит» четыре раза одерживал победу и один раз уступил. Примечательно, что все эти матчи завершались «сухой» победой.

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