«Авангард» отыгрался с 0:2 и сравнял счет в четвертьфинале с «Локомотивом»

«Авангард» отыгрался с 0:2 и сравнял счет в серии с «Локомотивом» в КХЛ

Омский клуб уступал 0:2, но смог быстро отыграться и забить решающий гол еще до второго перерыва. Победитель серии определится в седьмом матче — впервые в этом плей-офф

Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (hawk.ru)

Омский «Авангард» победил ярославский «Локомотив» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ.

Игра в Ярославле завершилась со счетом 2:3 (1:0, 1:3, 0:0).

У «Локомотива» отличились Мартин Гернат, который забил за 0,2 секунды до конца первого периода, и Максим Шалунов (23-я минута).

У омичей голы на счету Игоря Мартынова (28), Семена Чистякова (30) и Николая Прохоркина.

Счет в серии до четырех побед стал 3–3. Седьмой матч серии пройдет 30 марта в Омске, ранее все серии плей-офф в этом сезоне заканчивались максимум в шестой игре.

«Авангард» в регулярном чемпионате стал вторым в Восточной конференции, «Локомотив» — третьим на Западе.

Ранее в полуфинал Кубка Гагарина вышли челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист».

Еще один полуфиналист определится в противостоянии магнитогорского «Металлурга» и московского «Спартака» (3–2).