«Авангард» отыгрался с 0:2 и сравнял счет в серии с «Локомотивом» в КХЛ
Омский «Авангард» победил ярославский «Локомотив» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ.
Игра в Ярославле завершилась со счетом 2:3 (1:0, 1:3, 0:0).
У «Локомотива» отличились Мартин Гернат, который забил за 0,2 секунды до конца первого периода, и Максим Шалунов (23-я минута).
У омичей голы на счету Игоря Мартынова (28), Семена Чистякова (30) и Николая Прохоркина.
Счет в серии до четырех побед стал 3–3. Седьмой матч серии пройдет 30 марта в Омске, ранее все серии плей-офф в этом сезоне заканчивались максимум в шестой игре.
«Авангард» в регулярном чемпионате стал вторым в Восточной конференции, «Локомотив» — третьим на Западе.
Ранее в полуфинал Кубка Гагарина вышли челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист».
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