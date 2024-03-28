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«Спартак» оказался в шаге от вылета из Кубка Гагарина

«Спартак» в третий раз проиграл «Металлургу» в четвертьфинале Кубка Гагарина
«Металлург» уже в первом периоде повел 3:0 благодаря дублю Юрова и голу Зернова. «Спартак» в третьем периоде сократил отставание до минимума, но пропустил пятую шайбу. Счет в серии стал 3–2 в пользу «Металлурга»
Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru)

Московский «Спартак» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ.

Игра в Магнитогорске завершилась со счетом 5:3 (3:0, 1:1, 1:2). У хозяев льда отличились Данила Юров (8-я и 20-я минуты), Денис Зернов (12), Даниил Вовченко (35) и Егор Коробкин (55).

У «Спартака» забивали Михаил Мальцев (38), Герман Рубцов (49) и Павел Порядин (52).

«Красно-белые» не включили в состав нападающего Илью Ковальчука, который выходил на лед в трех последних играх.

Счет в серии до четырех побед стал 3–2 в пользу «Металлурга».

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Фото:Официальный сайт ХК ЦСКА (cska-hockey.ru)

Шестой матч пройдет 30 марта в Москве.

Ранее в полуфинал Кубка Гагарина вышли челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист».

Еще один полуфиналист определится в серии омского «Авангарда» и ярославского «Локомотива» (2–3).

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК Металлург Магнитогорск
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