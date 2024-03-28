«Спартак» оказался в шаге от вылета из Кубка Гагарина
Московский «Спартак» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ.
Игра в Магнитогорске завершилась со счетом 5:3 (3:0, 1:1, 1:2). У хозяев льда отличились Данила Юров (8-я и 20-я минуты), Денис Зернов (12), Даниил Вовченко (35) и Егор Коробкин (55).
У «Спартака» забивали Михаил Мальцев (38), Герман Рубцов (49) и Павел Порядин (52).
«Красно-белые» не включили в состав нападающего Илью Ковальчука, который выходил на лед в трех последних играх.
Счет в серии до четырех побед стал 3–2 в пользу «Металлурга».
Шестой матч пройдет 30 марта в Москве.
Ранее в полуфинал Кубка Гагарина вышли челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист».
Еще один полуфиналист определится в серии омского «Авангарда» и ярославского «Локомотива» (2–3).
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