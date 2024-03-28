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В НХЛ заявили, что вратарь Федотов сможет продолжить сезон за океаном

Билл Дэйли: никаких ограничений для выступления вратаря Федотова в НХЛ нет
ЦСКА в четверг объявил о расторжении контракта с голкипером, права на игрока в КХЛ остаются за клубом. В НХЛ у Ивана Федотова был контракт с «Филадельфией», за которую он не сыграл из-за призыва в армию
Иван Федотов
Иван Федотов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

У российского голкипера Ивана Федотова нет никаких ограничений для продолжения сезона в системе клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз». Об этом «Спорт-Экспрессу» (СЭ) заявил заместитель главы лиги Билл Дэйли.

В четверг, 28 марта, ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним голкипером. «Армейцы» не смогли защитить титул чемпионов, проиграв в первом раунде плей-офф «Локомотиву».

Из-за дела Федотова, который должен был провести прошлый сезон в «Филадельфии», но был призван на срочную службу в армию, а потом подписал контракт с ЦСКА, московскому клубу запретили международные трансферы на год. В декабре глава международной федерации (IIHF) Люк Тардиф пригрозил вратарю новыми санкциями за нарушение контракта с клубом НХЛ.

ЦСКА расторг контракт с вратарем Иваном Федотовым
Спорт
Фото:Официальный сайт ХК ЦСКА (cska-hockey.ru)

Вратарь отыграл в этом сезоне 49 матчей.

СЭ со ссылкой на источник сообщил, что Федотов продолжит карьеру в НХЛ.

«Филадельфия» за девять матчей до конца регулярного чемпионата идет на седьмом месте в Восточной конференции.

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В июле прошлого года Дэйли говорил, что контракт Федотова с «Филадельфией» считается действующим в сезоне 2023/24.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Филадельфия Флайерз ХК ЦСКА Иван Федотов
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