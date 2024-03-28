В НХЛ заявили, что вратарь Федотов сможет продолжить сезон за океаном
У российского голкипера Ивана Федотова нет никаких ограничений для продолжения сезона в системе клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз». Об этом «Спорт-Экспрессу» (СЭ) заявил заместитель главы лиги Билл Дэйли.
В четверг, 28 марта, ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним голкипером. «Армейцы» не смогли защитить титул чемпионов, проиграв в первом раунде плей-офф «Локомотиву».
Из-за дела Федотова, который должен был провести прошлый сезон в «Филадельфии», но был призван на срочную службу в армию, а потом подписал контракт с ЦСКА, московскому клубу запретили международные трансферы на год. В декабре глава международной федерации (IIHF) Люк Тардиф пригрозил вратарю новыми санкциями за нарушение контракта с клубом НХЛ.
Вратарь отыграл в этом сезоне 49 матчей.
СЭ со ссылкой на источник сообщил, что Федотов продолжит карьеру в НХЛ.
«Филадельфия» за девять матчей до конца регулярного чемпионата идет на седьмом месте в Восточной конференции.
В июле прошлого года Дэйли говорил, что контракт Федотова с «Филадельфией» считается действующим в сезоне 2023/24.
Глава МИД Латвии уходит в отставку. Причина – большие затраты на его перелеты
Пугачева опубликовала пост после теракта в «Крокусе»
Песков объяснил, почему Путин в первые дни после теракта не приехал на место трагедии
ЦБ предупредил о новой схеме по хищению средств мошенниками
В Верховной раде рассказали об «эпидемии игромании» в ВСУ
Шредер заявил, что его дружба с Путиным может помочь прекратить конфликт
Граждан Киргизии пытаются вербовать для участия в атаках на территории России
В Благовещенске небо окрасилось в желтый цвет из-за песчаной бури. Видео
Названа страна, которая впервые начнет оформлять шенгенские визы россиянам