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Telecinco узнал о «вечеринке до утра» после выхода Дани Алвеса под залог

Telecinco: Дани Алвес до утра отмечал освобождение из тюрьмы под залог
На следующий день после выхода под залог Дани Алвес собрал родственников и друзей и до пяти утра отмечал день рождения своего отца на вилле под Барселоной. Футболиста в феврале приговорили к 4,5 года тюрьмы за изнасилование
Дани Алвес
Дани Алвес (Фото: Nacho Doce / Reuters)

Второй футболист в мире по числу трофеев Дани Алвес устроил вечеринку до утра на своей вилле под Барселоной после освобождения из-под стражи под залог. Об этом сообщает Marca со ссылкой на программу «Asi es la vida» на канале Telecinco.

Алвеса в феврале приговорили к 4,5 года тюрьмы за изнасилование девушки в туалете ночного клуба. После 14 месяцев в заключении он 25 марта вышел под залог в €1 млн на время рассмотрения апелляции.

Во вторник вечером футболист решил отметить день рождения своего отца Домингоса, на его вилле собрались родственники и близкие друзья, которые праздновали до пяти утра.

Осужденный за изнасилование Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог
Спорт
Дани Алвес

Алвес не может покинуть Испанию — он сдал испанский и бразильский паспорта и должен еженедельно являться в суд.

Алвес за карьеру завоевал со сборной Бразилии, «Барселоной», «Севильей», «Ювентусом» и ПСЖ 43 трофея. Больше только у Лионеля Месси (44).

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