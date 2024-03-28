Telecinco узнал о «вечеринке до утра» после выхода Дани Алвеса под залог
Второй футболист в мире по числу трофеев Дани Алвес устроил вечеринку до утра на своей вилле под Барселоной после освобождения из-под стражи под залог. Об этом сообщает Marca со ссылкой на программу «Asi es la vida» на канале Telecinco.
Алвеса в феврале приговорили к 4,5 года тюрьмы за изнасилование девушки в туалете ночного клуба. После 14 месяцев в заключении он 25 марта вышел под залог в €1 млн на время рассмотрения апелляции.
Во вторник вечером футболист решил отметить день рождения своего отца Домингоса, на его вилле собрались родственники и близкие друзья, которые праздновали до пяти утра.
Алвес не может покинуть Испанию — он сдал испанский и бразильский паспорта и должен еженедельно являться в суд.
Алвес за карьеру завоевал со сборной Бразилии, «Барселоной», «Севильей», «Ювентусом» и ПСЖ 43 трофея. Больше только у Лионеля Месси (44).
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