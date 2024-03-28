ЦСКА отреагировал на информацию о планах продлить контракт с Федотовым

В клубе назвали странным инсайдом информацию одного из телеграм-каналов о возможности продления контракта, поскольку этот вопрос пока вообще не обсуждался. Армейцы идут четвертыми в РПЛ

Владимир Федотов (Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА (pfc-cska.com))

ЦСКА не ведет переговоры с главным тренером Владимиром Федотовым о продлении контракта, поскольку соглашение действует еще полтора года. Об этом заявил в телеграм-канале директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.

Ранее телеграм-канал «Дай ударить» сообщил, что Федотов близок к продлению контракта, наиболее вероятная схема будет «2+1».

Брейдо назвал информацию «странным инсайдом», а вопрос нового контракта — неактуальным.

«В клубе и разговора не было на эту тему», — написал Брейдо.

Федотов возглавляет ЦСКА второй сезон.

В прошлом сезоне армейцы выиграли Кубок России и стали вторыми в РПЛ. В этом чемпионате ЦСКА после 20 туров идет четвертым, а в Кубке вышел в полуфинал «пути РПЛ».