ЦСКА отреагировал на информацию о планах продлить контракт с Федотовым
ЦСКА не ведет переговоры с главным тренером Владимиром Федотовым о продлении контракта, поскольку соглашение действует еще полтора года. Об этом заявил в телеграм-канале директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.
Ранее телеграм-канал «Дай ударить» сообщил, что Федотов близок к продлению контракта, наиболее вероятная схема будет «2+1».
Брейдо назвал информацию «странным инсайдом», а вопрос нового контракта — неактуальным.
«В клубе и разговора не было на эту тему», — написал Брейдо.
Федотов возглавляет ЦСКА второй сезон.
В прошлом сезоне армейцы выиграли Кубок России и стали вторыми в РПЛ. В этом чемпионате ЦСКА после 20 туров идет четвертым, а в Кубке вышел в полуфинал «пути РПЛ».
Глава МИД Латвии уходит в отставку. Причина – большие затраты на его перелеты
Пугачева опубликовала пост после теракта в «Крокусе»
Песков объяснил, почему Путин в первые дни после теракта не приехал на место трагедии
ЦБ предупредил о новой схеме по хищению средств мошенниками
В Верховной раде рассказали об «эпидемии игромании» в ВСУ
Шредер заявил, что его дружба с Путиным может помочь прекратить конфликт
Граждан Киргизии пытаются вербовать для участия в атаках на территории России
В Благовещенске небо окрасилось в желтый цвет из-за песчаной бури. Видео
Названа страна, которая впервые начнет оформлять шенгенские визы россиянам