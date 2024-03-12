ЦСКА предложил Даниилу Медведеву снова стать болельщиком клуба

Теннисист ранее рассказал, что ЦСКА не играл или часто проигрывал в Лиге чемпионов, поэтому он еще в детстве решил болеть за «Баварию». В ЦСКА пошутили, что сейчас вообще не проигрывают в ЛЧ, и предложили «начать все сначала»

Даниил Медведев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Футбольный ЦСКА в соцсети Х обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву с призывом снова стать болельщиком армейской команды.

Первая ракетка России ранее в интервью Eurosport рассказал, что в молодости поддерживал ЦСКА, но тот не играл или же часто проигрывал в Лиге чемпионов, поэтому он решил болеть за «Баварию».

«А сейчас мы вообще не проигрываем в Лиге чемпионов! Может, попробуем начать все сначала?» — говорится в ответе на интервью Медведева.

Российские футбольные клубы из-за отстранения сейчас не играют в еврокубках.

Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР). За свою карьеру он выиграл 20 турниров ATP в одиночном разряде.