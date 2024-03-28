Лучший бомбардир сборной России на ЧМ-2018 покинет «Венецию»
Российский полузащитник Денис Черышев 1 июля станет свободным агентом, сообщил Sport24 спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин.
По его словам, условия для автоматического продления контракта с игроком не были выполнены.
В агентстве Eleven Talent Group, которое представляет интересы 33-летнего россиянина, сообщили «Матч ТВ», что он практически точно покинет «Венецию», но еще неясно, где продолжит карьеру.
В этом сезоне Черышев провел только девять матчей за клуб, который выступает во втором итальянском дивизионе (Серии Б).
«Венецию» возглавляет бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли.
Черышев стал игроком «Венеции» летом 2022 года.
В сборной России полузащитник забил 12 голов в 33 играх, а на чемпионате мира 2018 года стал лучшим бомбардиром команды с четырьмя мячами.
На протяжении карьеры Черышев играл за мадридский «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».
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