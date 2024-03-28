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Лучший бомбардир сборной России на ЧМ-2018 покинет «Венецию»

Лучший бомбардир сборной России на ЧМ-2018 Денис Черышев покинет «Венецию»
В «Венеции» заявили, что условия для продления контракта не были выполнены, а агенты Дениса Черышева пока не могут сказать, где он продолжит карьеру
Денис Черышев
Денис Черышев (Фото: Ivan Terron / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский полузащитник Денис Черышев 1 июля станет свободным агентом, сообщил Sport24 спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин.

По его словам, условия для автоматического продления контракта с игроком не были выполнены.

В агентстве Eleven Talent Group, которое представляет интересы 33-летнего россиянина, сообщили «Матч ТВ», что он практически точно покинет «Венецию», но еще неясно, где продолжит карьеру.

В этом сезоне Черышев провел только девять матчей за клуб, который выступает во втором итальянском дивизионе (Серии Б).

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«Венецию» возглавляет бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли.

Черышев стал игроком «Венеции» летом 2022 года.

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В сборной России полузащитник забил 12 голов в 33 играх, а на чемпионате мира 2018 года стал лучшим бомбардиром команды с четырьмя мячами.

На протяжении карьеры Черышев играл за мадридский «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».

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Анна Сатдинова
Футбол Венеция Денис Черышев
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