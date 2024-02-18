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Тренер назвал Миранчука одним из самых прогрессирующих игроков «Аталанты»

Гасперини назвал Миранчука одним из самых прогрессирующих игроков «Аталанты»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после пятого подряд победного матча в чемпионате Италии похвалил полузащитника сборной России
Алексей Миранчук
Алексей Миранчук (Фото: Emilio Andreoli / Getty Images)

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук является одним из самых прогрессирующих футболистов «Аталанты». Об этом заявил главный тренер итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини, которого цитирует Football Italia.

Накануне «Аталанта» обыграла «Сассуоло» (3:0), продлив победную серию в чемпионате Италии до пяти матчей.

«Я знал, что у нас надежные оборона и полузащита, где футболисты играют вместе многие годы. Приход Колашинаца усилил защиту, также мы прибавили на флангах. Но больше всех прибавили игроки атаки — де Кетеларе, Миранчук и Скамакка», — сказал Гасперини на пресс-конференции.

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Алексей Миранчук

Миранчук в матче с «Сассуоло» вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте. Он не отметился результативными действиями, но поучаствовал в двух голевых атаках.

Всего в нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провел 21 матч за «Аталанту» во всех турнирах, забил три гола и сделал семь результативных передач. В январе он был признан лучшим игроком клуба.

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