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Умер бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Ларри Ллойд

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Ларри Ллойд умер в 75 лет
Ларри Ллойду было 75 лет. Главных успехов в карьере он добился с «Ноттингемом», с которым дважды выиграл главный Еврокубок, и «Ливерпулем»
Ларри Ллойд (слева)
Ларри Ллойд (слева) (Фото: Aubrey Hart / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images)

Чемпион Англии и обладатель Кубка УЕФА в составе «Ливерпуля» Ларри Ллойд умер в возрасте 75 лет, сообщила пресс-служба клуба «Ноттингем Форест», за который футболист играл в 1976–1981 годах.

Причины смерти не называются.

В «Ливерпуле» защитник провел 218 матчей в 1969–1974 годах, а с «Ноттингемом» выиграл Кубок европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов) в 1979 и 1980 годах, чемпионат и Суперкубок Англии, два Кубка лиги и Суперкубок Европы (Суперкубок УЕФА).

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На протяжении карьеры Ллойд выступал также за «Бристоль Роверс», «Ковентри Сити» и «Уиган Атлетик».

В сборной Англии Ллойд сыграл четыре матча.

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