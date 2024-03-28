Умер бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Ларри Ллойд
Чемпион Англии и обладатель Кубка УЕФА в составе «Ливерпуля» Ларри Ллойд умер в возрасте 75 лет, сообщила пресс-служба клуба «Ноттингем Форест», за который футболист играл в 1976–1981 годах.
Причины смерти не называются.
В «Ливерпуле» защитник провел 218 матчей в 1969–1974 годах, а с «Ноттингемом» выиграл Кубок европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов) в 1979 и 1980 годах, чемпионат и Суперкубок Англии, два Кубка лиги и Суперкубок Европы (Суперкубок УЕФА).
На протяжении карьеры Ллойд выступал также за «Бристоль Роверс», «Ковентри Сити» и «Уиган Атлетик».
В сборной Англии Ллойд сыграл четыре матча.
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