Американского бойца UFC дисквалифицировали за три разных допинг-препарата

Американского бойца UFC Харриса дисквалифицировали на четыре года за допинг

Уолт Харрис за три месяца сдал несколько положительных допинг-проб, в которых нашли стероиды и гормональные стимуляторы. Его отстранили на четыре года

Уолт Харрис (справа) (Фото: Douglas P. DeFelice / Getty Images)

Американский боец Уолт Харрис дисквалифицирован на четыре года из-за трех положительных допинг-проб, в которых было обнаружено несколько разных запрещенных веществ, сообщается на сайте UFC.

В июне и июле прошлого года, перед запланированным боем, Харрис сдал положительные пробы на анаболические стероиды дростанолон и тестостерон.

В августе у него в анализах нашли следы еще и противоопухолевого препарата анастрозола (гормональный стимулятор, часто используемый в бодибилдинге), а уровень тестостерона свидетельствовал о том, что боец продолжал его принимать даже после уведомления о положительной пробе.

Четырехлетнюю дисквалификацию на Харриса наложила Combat Sports Anti-Doping, которая реализует антидопинговую программу UFC. Ранее его на год отстранила также Атлетическая комиссия штата Невада.

Харрису 40 лет, он выиграл 13 боев и потерпел десять поражений в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся.

В UFC он выступал с 2013 года, в разные годы проиграл россиянам Александру Волкову и Шамилю Абдурахимову и победил Алексея Олейника.