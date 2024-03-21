Американского бойца UFC дисквалифицировали за три разных допинг-препарата
Американский боец Уолт Харрис дисквалифицирован на четыре года из-за трех положительных допинг-проб, в которых было обнаружено несколько разных запрещенных веществ, сообщается на сайте UFC.
В июне и июле прошлого года, перед запланированным боем, Харрис сдал положительные пробы на анаболические стероиды дростанолон и тестостерон.
В августе у него в анализах нашли следы еще и противоопухолевого препарата анастрозола (гормональный стимулятор, часто используемый в бодибилдинге), а уровень тестостерона свидетельствовал о том, что боец продолжал его принимать даже после уведомления о положительной пробе.
Четырехлетнюю дисквалификацию на Харриса наложила Combat Sports Anti-Doping, которая реализует антидопинговую программу UFC. Ранее его на год отстранила также Атлетическая комиссия штата Невада.
Харрису 40 лет, он выиграл 13 боев и потерпел десять поражений в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся.
В UFC он выступал с 2013 года, в разные годы проиграл россиянам Александру Волкову и Шамилю Абдурахимову и победил Алексея Олейника.
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