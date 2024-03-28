Кучеров вышел на первое место в НХЛ в списке бомбардиров сезона

Кучеров вернул себе первое место в НХЛ в списке бомбардиров сезона

Никита Кучеров в матче против «Бостона» обновил личный рекорд по голам за сезон НХЛ (42)

Никита Кучеров (Фото: Mark LoMoglio/NHLI via Getty Images )

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский был признан лучшим игроком матча, отразив 23 из 24 бросков. Автором последней шайбы в игре, которая была заброшена в пустые ворота, стал форвард «Тампы» Никита Кучеров. Для него это уже 42-й точный бросок в этом сезоне, что является его личным рекордом.

В активе россиянина стало 124 (42 шайбы + 82 результативные передачи) очка в 71 игре, что позволило ему выйти в единоличные лидеры бомбардирской гонки. На втором месте находится Нэтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» — 123 (45+78) очка в 72 играх, а на третьем — капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — 119 (26+93) очков в 68 играх. Накануне Маккинон забросил шайбу в ворота «Монреаля», что позволило ему обойти Кучерова за счет большего числа заброшенных шайб.

Кучеров близок к тому, чтобы обновить российский рекорд результативности, который сам же установил в 2019 году (128 очков).

30-летний Кучеров является обладателем двух Кубков Стэнли, завоеванных в 2020 году и в 2021 году в составе «Тампы». Он занимает третье место среди действующих российских хоккеистов НХЛ по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ и третье место среди всех российских хоккеистов НХЛ по набранным очкам, по количеству передач и по числу голов в матчах Кубка Стэнли.