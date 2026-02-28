Российские велогонщики не смогли вылететь в Австралию через Дубай на КМ

Операция США против Ирана

Российские спортсмены не смогли вылететь на этап Кубка мира по велотреку в австралийском Перте через Дубай. Об этом в своем телеграм-канале сообщила велогонщица Алина Лысенко.

«У нас был рейс до Дубая, но улететь мы не смогли по известным всем причинам! Сейчас мы едем в другой аэропорт и постараемся улететь в Бангкок, надеюсь, все получится», — написала Лысенко.

Позднее тренер сборной Владимир Кирильцев сообщил ТАСС, что спортсмены отправятся в Перт через Бангкок из московского аэропорта Шереметьево. «Очень тяжело с билетами, хотим раздробить группу на две части, чтобы спортсмены вылетели в первую очередь с минимальным багажом. Нашли четыре билета на рейс до Бангкока на 21:35. Теперь самое главное успеть к самолету», — сказал Кирильцев.

Этап Кубка мира пройдет с 6 по 8 марта. На него заявлены Лысенко, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Никита Калачник.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по территории страны. В ответ Иран атаковал в регионе американские военные объекты.

В Дубае аэропорт приостановил отправку и прием рейсов после ударов по базам США в стране.

