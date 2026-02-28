Дегтярев задал вопрос бойкотирующим Паралимпиаду странам после ударов США

Министр спорта спросил, будут ли представители этих стран бойкотировать Паралимпийские игры после того, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана

Михаил Дегтярев (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в соцсети Х обратился к странам, собирающимся бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады в Италии из-за допуска туда России, с вопрос, будет ли они это делать после ударов США и Израиля по Ирану.

Российские и белорусские спортсмены будут выступать на Паралимпиаде под национальными флагами и с государственными гимнами. Из-за этого о бойкоте церемонии открытия объявили несколько стран, в частности Финляндия, Чехия. Польша и Эстония.

«Будут ли бойкотировать представители Финляндии, Чехии, Латвии, Польши и Эстонии Паралимпийские игры 2026 года из-за участия американских и израильских команд после их удара по Ирану? Является ли эта логика универсальной или применима только к России?» — написал Дегтярев.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по территории страны. Взрывы раздались в Тегеране, а также в Исфахане (второй по величине город страны, там расположен крупнейший в республике ядерный центр), Кередже (пригород Тегерана), провинции Керманшах на западе Ирана.

Иран отреагировал масштабным запуском ракет и беспилотников. Также Исламская республика атаковала военные базы США в Бахрейне, ОАЭ и Катаре, Кувейте. Взрывы произошли также в Иордании и Саудовской Аравии.

Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта.