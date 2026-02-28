Операция США против Ирана

Дегтярев задал вопрос бойкотирующим Паралимпиаду странам после ударов США

Министр спорта спросил, будут ли представители этих стран бойкотировать Паралимпийские игры после того, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана

Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Михаил Дегтярев (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Входит в сюжеты
Операция США против Ирана
Олимпиада-2026
Олимпиада-2026
Война Израиля и Ирана
Война Израиля и Ирана
В этой статье

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в соцсети Х обратился к странам, собирающимся бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады в Италии из-за допуска туда России, с вопрос, будет ли они это делать после ударов США и Израиля по Ирану.

Российские и белорусские спортсмены будут выступать на Паралимпиаде под национальными флагами и с государственными гимнами. Из-за этого о бойкоте церемонии открытия объявили несколько стран, в частности Финляндия, Чехия. Польша и Эстония.

«Будут ли бойкотировать представители Финляндии, Чехии, Латвии, Польши и Эстонии Паралимпийские игры 2026 года из-за участия американских и израильских команд после их удара по Ирану? Является ли эта логика универсальной или применима только к России?» — написал Дегтярев.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по территории страны. Взрывы раздались в Тегеране, а также в Исфахане (второй по величине город страны, там расположен крупнейший в республике ядерный центр), Кередже (пригород Тегерана), провинции Керманшах на западе Ирана.

Иран отреагировал масштабным запуском ракет и беспилотников. Также Исламская республика атаковала военные базы США в Бахрейне, ОАЭ и Катаре, Кувейте. Взрывы произошли также в Иордании и Саудовской Аравии.

Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко
Паралимпиада-2026Михаил Дегтяревбойкот
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981