Непряева не смогла выйти в полуфинал в спринте на этапе КМ в Швеции

Непряева не смогла выйти в полуфинал в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

EPA / ТАСС

Дарья Непряева (Фото: EPA / ТАСС)

Российская лыжница Дарья Непряева не смогла выйти в полуфинал в личном спринте свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Фалуне.

В своем четвертьфинальном забеге россиянка заняла пятое место из шести участниц.

Непряева лишь второй раз в карьере смогла преодолеть квалификацию в спринте на этапе Кубка мира.

Непряева и Савелий Коростелев — единственные российские лыжники, у которых есть нейтральный статус. Коростелев в квалификации спринта в Фалуне выступил неудачно, заняв только 50-е место.

Медали в спринтах будут разыграны позднее в субботу.

Иван Витченко
лыжиДарья Непряева
Дарья Непряева
Дарья Непряева
спортсменка
