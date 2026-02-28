Непряева не смогла выйти в полуфинал в спринте на этапе КМ в Швеции
Российская лыжница заняла пятое место в своем четвертьфинальном забеге
Российская лыжница Дарья Непряева не смогла выйти в полуфинал в личном спринте свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Фалуне.
В своем четвертьфинальном забеге россиянка заняла пятое место из шести участниц.
Непряева лишь второй раз в карьере смогла преодолеть квалификацию в спринте на этапе Кубка мира.
Непряева и Савелий Коростелев — единственные российские лыжники, у которых есть нейтральный статус. Коростелев в квалификации спринта в Фалуне выступил неудачно, заняв только 50-е место.
Медали в спринтах будут разыграны позднее в субботу.
