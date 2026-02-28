Спорт

Непряева прошла квалификацию в спринте на этапе КМ, Коростелев выбыл

Коростелев не вышел в 1/4 финала спринта на КМ в Фалуне, Непряевой это удалось

Российская лыжница второй раз в карьере вышла в 1/4 финала в спринте на этапе Кубка мира

Maddie Meyer / Getty Images

Дарья Непряева (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Российская лыжница Дарья Непряева успешно преодолела квалификацию в личном спринте свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Фалуне.

Непряева показала в квалификации 29-й результат. Она попала в топ-30 и вышла в 1/4 финала.

Российский лыжник Савелий Коростелев в квалификации выступил неудачно, заняв только 50-е место.

Непряева и Коростелев — единственные российские лыжники, у которых есть нейтральный статус. Ранее они лишь один раз смогли преодолеть квалификацию в спринтах на этапах Кубка мира, но тогда в конце января в швейцарском Гомсе выбыли на стадии 1/4 финала.

Лучшими в квалификации в Фалуне были норвежец Йоханнес Клебо и шведка Линн Сван.

Медали в спринтах будут разыграны позднее в субботу.

