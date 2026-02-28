Карякина вернули в рейтинг FIDE спустя почти два года отсутствия

Российский гроссмейстер отсутствовал в рейтинге с июня 2024 года из-за того, что не играл на турнирах

Сергей Карякин (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

Российский гроссмейстер и сенатор Сергей Карякин включен в обновленный рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE), который опубликован на сайте организации.

В мартовском рейтинге 36-летний Карякин занимает десятое место (2750 очков).

Карякин отсутствовал в рейтинге FIDE с июня 2024 года.

В марте 2022 года Карякин был отстранен на полгода за поддержку спецоперации на Украине. После окончания дисквалификации гроссмейстер отказался участвовать в соревнованиях FIDE, объяснив свое решение нежеланием выступать под нейтральным флагом.

По правилам FIDE, если шахматист год не участвует в матчах с классическим контролем времени, то вылетает из рейтинга. В феврале 2023 года Карякина исключали из рейтинга, вернулся он туда спустя три месяца, после того как в составе сборной Московской области сыграл на командном чемпионате России в Сочи.

В феврале Карякин в рамках Международного фестиваля «Российская шахматная корона» сыграл выставочный матч с юным Михаилом Марковым, а также принял участие в турнире XVIII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти.

Лидирует в рейтинге FIDE норвежец Магнус Карлсен (2840), на втором месте американец Хикару Накамура (2810), на третьем — его соотечественник Фабиано Каруана (2795). Лучший из россиян после Карякина Ян Непомнящий расположился на 22-й строчке (2723), действующий чемпион мира индиец Гукеш Доммараджу (2748) — на 11-й.

В женском рейтинге лидирует китаянка Хоу Ифань (2596), россиянка Александра Горячкина (2534) идет на седьмой строчке.