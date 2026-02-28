Собака выбежала на трассу во время гонки финала Кубка России по биатлону

На третьем круге гонки преследования в Златоусте на трассу выбежала собака и начала преследовать Карима Халили

Фото: скриншот с трансляции

Собака выбежала на трассу во время гонки преследования в рамках финала Кубка России по биатлону, который проходит в Златоусте (Челябинская область).

Это произошло на третьем круге гонки, собака начала преследовать и некоторое время бежала за Каримом Халили.

Победу в гонке преследования одержал Савелий Коновалов, Халили занял третье место.

«Я помню, когда еще был ребенком и не занимался профессиональным спортом, бежал на школьных соревнованиях и врезался в собаку. Поэтому сегодня было что‑то похожее. Я когда на спуске поднял голову и смотрю, а она стоит. Просто не знал, чего от нее ожидать», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».