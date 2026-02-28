Спорт

Собака выбежала на трассу во время гонки финала Кубка России по биатлону

На третьем круге гонки преследования в Златоусте на трассу выбежала собака и начала преследовать Карима Халили

скриншот с трансляции

Фото: скриншот с трансляции

Входит в сюжеты
В этой статье

Собака выбежала на трассу во время гонки преследования в рамках финала Кубка России по биатлону, который проходит в Златоусте (Челябинская область).

Это произошло на третьем круге гонки, собака начала преследовать и некоторое время бежала за Каримом Халили.

Победу в гонке преследования одержал Савелий Коновалов, Халили занял третье место.

«Я помню, когда еще был ребенком и не занимался профессиональным спортом, бежал на школьных соревнованиях и врезался в собаку. Поэтому сегодня было что‑то похожее. Я когда на спуске поднял голову и смотрю, а она стоит. Просто не знал, чего от нее ожидать», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Теги
Иван Витченко
Биатлонсобака