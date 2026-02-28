Биатлонист Коновалов выиграл гонку преследования в финале Кубка России
В тройку призером также вошли Иван Колотов и Карим Халили
Биатлонист Савелий Коновалов занял первое место в гонке преследования на 12,5 км на финальном этапе Кубка России в Златоусте (Челябинская область).
Коновалов преодолел дистанцию за 35 минут 12,1 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах.
Второе место занял Иван Колотов (отставание 8,9 секунды; без промахов), третьим стал Карим Халили (+36,7; 2).
Победитель спринта Алексей Вагин финишировала шестым (+49,1; 4).
Ранее в субботу гонку преследования у женщин выиграла Кристина Резцова.
Завершится финал Кубка России масс-стартами 1 марта.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Авторы
Теги