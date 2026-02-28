Кристина Резцова выиграла гонку преследования в финале Кубка России
В тройку призеров также вошли Анастасия Томшина и Анастасия Халили
Биатлонистка Кристина Резцова заняла первое место в гонке преследования на 10 км на финальном этапе Кубка России в Златоусте (Челябинская область).
Резцова преодолела дистанцию за 31 минуту 59,4 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах.
Второе место заняла Анастасия Томшина (отставание 16,3 секунды; один промах), третьей стала Анастасия Халили (+48,4; 4).
Победительница спринта Наталия Шевченко финишировала четвертой (+1.08,1; 4).
Позднее в субботу пройдет мужская гонка преследования.
Завершится финал Кубка России масс-стартами 1 марта.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Авторы
Теги