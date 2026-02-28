Спорт

Прохазка и Ульберг проведут бой за титул UFC после отказа Перейры

Прохазка и Ульберг сразятся за оставленный Перейрой титул UFC в полутяжелом весе

Титул освободился после решения бразильца Алекса Перейры перейти в тяжелый вес. Бой за чемпионский пояс возглавит турнир UFC 327, который пройдет в Майами 12 апреля по московскому времени

Иржи Прохазка и Карлос Ульберг (Фото: UFC)

Чех Иржи Прохазка и новозеландец Карлос Ульберг проведут бой за титул UFC в полутяжелом весе. Об этом сообщила пресс-служба промоушена.

Их поединок возглавит турнир UFC 327 в Майами, который пройдет 12 апреля по московскому времени.

Чемпионский пояс стал вакантным после того, как от него отказался бразилец Алекс Перейра. Титулом он владел с октября 2025 года после победы над россиянином Магомедом Анкалевым в реванше. Перейра перешел в тяжелый вес.

На счету 33-летнего Прохазки 32 победы, пять поражений и одна ничья в ММА. В 2022 году он уже владел чемпионским поясом UFC в полутяжелом весе, позднее дважды проиграл Перейре в титульных боях.

У 35-летнего Ульберга 14 побед и одно поражение.

В рейтинге UFC в полутяжелом весе Прохазка занимает второе место, Ульберг — третье.

