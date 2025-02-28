«Локомотив» вырвал ничью у «Динамо» из Махачкалы в первом матче РПЛ после паузы

«Локомотив» ушел от поражения в концовке первого после паузы матча РПЛ

«Локомотив» вырвал ничью у махачкалинского «Динамо», сравняв счет на 84-й минуте

Фото: телеграм-канал ФК «Локомотив»

Футболисты московского «Локомотива» в гостях сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом 1:1 в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Анжи-Арена» в Каспийске, где «Динамо» проводит домашние матчи.

У хозяев гол забил Эгаш Касинтура (9-я минута), в составе гостей отличился Дмитрий Воробьев (84).

Это был первый матч РПЛ после зимней паузы. Перед игрой в Каспийске прошел снегопад, команды играли красным мячом и при минусовой температуре.

«Локомотив» набрал 36 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 18 очками расположилось на десятой строчке.

В следующем туре «Локомотив» 7 марта примет грозненский «Ахмат», махачкалинцы днем позже в гостях сыграют с московским «Динамо».