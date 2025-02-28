«Зенит» расторг контракт с бразильским защитником

«Зенит» объявил об уходе Родригао. Петербургский клуб покинул четвертый за зимнее межсезонье бразилец

Родригао (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бразильский защитник Родригао покинул «Зенит». Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

Стороны достигли договоренности о досрочном прекращении контракта.

Родригао перешел в «Зенит» в июле 2022 года из «Сочи». В составе петербургского клуба бразилец провел 56 матчей, в которых забил три мяча. Вместе с «сине-бело-голубыми» защитник стал двукратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны.

Родригао стал четвертым бразильцем, покинувшим «Зенит» в это межсезонье. Ранее это сделали Клаудиньо (перешел в «Аль-Садд» за €20 млн), Артур («Ботафого», €10 млн) и Ду Кейрос («Спорт Ресифи», аренда).

В первом после зимней паузы туре РПЛ «Зенит» 1 марта примет ЦСКА.