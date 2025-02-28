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«Зенит» расторг контракт с бразильским защитником
«Зенит» расторг контракт с бразильским защитником Родригао
«Зенит» объявил об уходе Родригао. Петербургский клуб покинул четвертый за зимнее межсезонье бразилец
Родригао
Бразильский защитник Родригао покинул «Зенит». Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.
Стороны достигли договоренности о досрочном прекращении контракта.
Родригао перешел в «Зенит» в июле 2022 года из «Сочи». В составе петербургского клуба бразилец провел 56 матчей, в которых забил три мяча. Вместе с «сине-бело-голубыми» защитник стал двукратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны.
Родригао стал четвертым бразильцем, покинувшим «Зенит» в это межсезонье. Ранее это сделали Клаудиньо (перешел в «Аль-Садд» за €20 млн), Артур («Ботафого», €10 млн) и Ду Кейрос («Спорт Ресифи», аренда).
В первом после зимней паузы туре РПЛ «Зенит» 1 марта примет ЦСКА.
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