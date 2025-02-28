«Спартак» или «Зенит». Кто возьмет титул чемпиона России

28 февраля стартует весенняя часть Российской премьер-лиги (РПЛ). По итогам 18 туров «Краснодар» и «Зенит» делят первое место. «РБК Спорт» опросил футбольных экспертов, чтобы узнать, кто станет чемпионом сезона 2024/25

Фото: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

28 февраля возобновляется сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) после зимней паузы, а также второго трансферного окна в сезоне. Матч между «Динамо» Махачкалы и столичным «Локомотивом» открывает 19-й тур лиги.

По итогам 18 туров РПЛ лидером является «Краснодар», набравший 39 очков. В период трансферного окна команда не усилила состав новыми игроками, однако продала Георгия Арутюняна за €1 млн в венгерский клуб «Академия Пушкаша».

«Зенит» занимает второе место, имея 39 очков — столько же, сколько у «Краснодара». В межсезонье клуб из Санкт-Петербурга активно поработал над усилением состава, приобретя бразильского нападающего Луиса Энрике (по данным Transfermarkt, за €33 млн) и полузащитника Сашу Зделара, перешедшего из ЦСКА. Зделар стал свободным агентом еще летом, поскольку армейцы не стали продлевать с ним контракт.

Московский «Спартак» занимает третью строчку турнирной таблицы, имея в активе 37 баллов. «Красно-белые» совершили второе по величине приобретение среди клубов РПЛ, подписав нападающего сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсию за €18,7 млн. Состав московской команды пополнил также нападающий Пабло Солари из «Ривер Плейт» (€10 млн).

На четвертом и пятом местах расположились московские «Динамо» и «Локомотив», набравшие по 35 очков. «Динамо» усилилось полузащитником Даниилом Глебовым, выступавшим за «Ростов», а также правым защитником Хуаном Касересом из аргентинского «Лануса».

«Локомотив» заключил контракт с молодым армянским полузащитником Вадимом Арутюняном. В марте прошлого года 19-летний футболист перешел в дзержинский «Арсенал» с опцией обратного выкупа. Согласно условиям соглашения, после подписания контракта Арутюнян вернется в «Арсенал» на правах аренды для получения игровой практики и дальнейшего развития.

«РБК Спорт» опросил футбольных экспертов, чтобы узнать, какой клуб они считают главным претендентом на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Мнение экспертов

Андрей Аршавин, бывший капитан «Зенита» и сборной России

«В данной точке фаворита точно нет, потому что команды слишком близко друг от друга находятся и сейчас трудно предугадать, кто [станет чемпионом]. Верю, что «Зенит» все-таки возьмет титул. Все это ждут, год, столетия. Конечно, никто не хочет упустить и грустить в этот год. Поэтому верю в «Зенит». Если питерский клуб выиграет, то лучшим игроком сезона окажется Глушенков. Если «Краснодар», то Кордоба, а если «Спартак» — Угальде».

Андрей Канчельскис, бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед»

«Чемпионат выиграет «Зенит». Не надо больше ничего писать. Однако судить надо будет после хотя бы пяти туров. Кто как готовился и как подготовился, потому что сейчас сказать сложно. Давайте посмотрим пять туров, и там уже скажем конкретно.

Когда пройдет сезон, там уже будем конкретно говорить про претендентов на лучшего игрока: вот, этот проявил себя хорошо, этот — нехорошо. Потому что в первой части чемпионата особенно таких претендентов не было пока что. Может, во второй части чемпионата человек в футболе проявит себя получше, и тогда уже можно будет что-то говорить».

Юрий Семин, бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России

«Зенит», «Краснодар», «Спартак», московское «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА — вот эти шесть команд будут бороться за чемпионский титул. Все будет очень интересно. Мы сейчас и посмотрим, кто провел лучшую подготовку к этому этапу окончания чемпионата. Кто сумеет и сможет быстро адаптировать новых игроков, тот и победит. Чемпионат будет очень интересен», — заявил Семин «РБК Спорту».

На вопрос о том, не упустит ли лидерство «Краснодар» после зимнего трансферного окна, тренер ответил, что команда не нуждается в усилении состава: «Думаю, что «Краснодар» особенно не нуждался в пополнении всей линии. У них хорошее комплектование. Они решили вот так. Я, например, не вижу смысла пополнять просто ради пополнения. Наверное, они не нашли игрока. Но я еще раз повторяю, что у них все позиции очень сильные».

В ответ на вопрос, кто получит звание лучшего игрока сезона, Семин предположил, что это станет футболист из команды-победителя: «Кто выиграет и станет чемпионом, игрок из этой команды и станет основным претендентом. Закончится сезон, и это будет самый большой успех, и, естественно, самым успешным футболистом будет из этой команды».

Александр Кержаков, бывший игрок сборной России, лучший бомбардир в истории страны

«Тяжело сказать, кто больше претендует на чемпионство. Все те же команды, кто лидирует в таблице, и претендуют. На данный момент у меня нет фаворита, сложно сказать. Лучше бы, чтобы его не было до последнего тура. Так будет интереснее. Кто станет лучшим игроком сезона? Кто вот сейчас себя проявит лучше всех, тот и будет».

Александр Мостовой, бывший футболист «Спартака» и сборной России

«Я остаюсь при своем мнении, которое я высказывал в начале и в середине сезона. Те команды, которые претендуют на чемпионство, все у меня в списке лидеров. Это и «Зенит», и «Спартак», и «Динамо», и «Краснодар». Потому что они обладают теми составами и футболистами, которые дадут возможность этим командам бороться за главный трофей. Фаворита у меня, как ни странно, сейчас нет. Но шансов чуть больше у «Зенита».

«Претенденты на лучшего игрока сезона есть. Думаю, человек пять. Возможно, Глушенков из «Зенита», также Батраков из «Локомотива». Пара игроков из «Зенита» однозначно, также Кордоба из «Краснодара», Тюкавин, если сейчас начнет забивать за «Динамо», также будет претендовать».

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»

«Зенит» и «Краснодар» вырвутся вперед в турнирной таблице после перерыва. Мои фавориты — кто-то из этих двоих. Если бы я знал, кто станет чемпионом, то уже бы все деньги букмекерам отнес».