Reuters: новый глава ФБР может привлечь тренеров из UFC для подготовки агентов

Reuters узнал, что глава ФБР может привлечь UFC к обучению агентов

Агентство узнало, что Кэш Патель высказал такую идею во время своей первой видеоконференции с 55 руководителями полевых отделений ФБР

Кэш Патель (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Новый директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель рассматривает возможность привлечения тренеров из UFC для улучшения навыков боевых искусств и самообороны агентов, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Патель обсудил эту идею во время своей первой видеоконференции с 55 руководителями полевых отделений ФБР в среду, 26 февраля. Два источника Reuters сказали, что нынешние агенты ФБР описали эту идею как «сюрреалистичную» и «сумасшедшую».

В ФБР отказались от комментариев. Представитель UFC заявил, что промоушен не располагает какой-либо информацией по этому поводу.

Президент Дональд Трамп является поклонником UFC, в частности он посетил турнир промоушена в Нью-Йорке через несколько дней после своей победы на выборах в ноябре 2024 года.

Сенат США утвердил выдвинутого Трампом Пателя на пост директора ФБР 20 февраля.