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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Сенат утвердил «политического палача» на пост главы ФБР

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сенат США утвердил на пост главы ФБ Кэша Пателя 51 голосом против 49. Патель говорил о планах провести чистку в ведомстве, в том числе предлагал уволить сотрудников, не разделяющих позиции Трампа
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Кэш Патель (Фото: Mattie Neretin / CNP / Global Look Press)

Сенат США утвердил выдвинутого Дональдом Трампом кандидата на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Пателя, передает Associated Press. В поддержку его кандидатуры проголосовал 51 сенатор, против — 49.

При этом всего двое республиканцев выступили против Пателя на должности главы ФБР — сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз и сенатор от штата Аляска Лиза Мурковски.

AP отмечает, что срок полномочий директора ФБР — 10 лет.

Сенатор-республиканец, председатель юридического комитета Чак Грассли счел Пателя верным выбором на должность. «Мистер Патель хочет снова сделать ФБР ответственным, вернуть репутацию, что ФБР имело исторически для правоохранительных органов», — заявил он перед утверждением кандидатуры.

В то же время демократ Дик Дурбин из штата Иллинойс заявил: «Я не могу представить худшего выбора».

Администрация Трампа запланировала «массовые чистки» в ФБР
Политика
Фото:Kent Nishimura / Getty Images

Кэш Патель работал в первой администрации Трампа и занимал несколько должностей. Он предлагал уволить из ФБР всех сотрудников, которые не разделяют взгляды Трампа, а также лишить ведомство его роли по сбору разведывательных данных.

Бывший замсоветника по нацбезопасности при республиканце Чарльз Купперман говорил, что Трамп ценит Пателя за верность и в 2019-м хотел сделать его «политическим палачом, чтобы выявить и уволить людей в штате Белого дома, которые не были столь лояльны, как он считал нужным».

В 2023 году Патель написал книгу «Правительственные гангстеры: Глубинное государство, правда и битва за нашу демократию», которую Трамп назвал «планом по очистке правительства от «коррумпированных деятелей». В своих мемуарах он призвал провести «комплексную чистку» в Министерстве юстиции и ФБР, то есть уволить многих руководителей и начать судебное преследование тех, кто «каким-либо образом злоупотреблял своей властью в политических целях». Также Патель в открытую говорил о возможном «возмездии» политическим противникам республиканца.

В начале февраля американские СМИ писали, что администрация Трампа вслед за прокурорами, которые занимались делом о штурме Капитолия сторонниками республиканца 6 января 2021 года, может уволить агентов ФБР, участвовавших в тех же расследованиях.

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Кэш Патель ФБР директор ФБР Сенат
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