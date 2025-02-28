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Россиянин Непомнящий опустился на десятую строчку в рейтинге FIDE

Российский гроссмейстер потерял в мировом рейтинге одну позицию. Лидерство сохраняет норвежец Магнус Карлсен, на второе место поднялся американец Хикару Накамура
Ян Непомнящий
Ян Непомнящий (Фото: IMAGO / Norbert Wienold / Global Look Press)

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился на десятое место в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), опубликованном на ее сайте.

На счету 34-летнего россиянина 2753 очка. Месяц назад он занимал девятую строчку.

Лидерство в рейтинге FIDE сохраняет норвежец Магнус Карлсен (2833). В топ-5 также входят американец Хикару Накамура (2802; плюс одна строчка), действующий чемпион мира индиец Гукеш Доммараджу (2787; +2), американец Фабиано Каруана (2783; -2) и индиец Арджун Эригайси (2777; -1).

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Ян Непомнящий

Из россиян в топ-50 входят Даниил Дубов (31, 2701), Петр Свидлер (33, 2698), Дмитрий Андрейкин (34, 2695), Андрей Есипенко (38, 2691), Владислав Артемьев (41, 2688) и Александр Грищук (42, 2687).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Ян Непомнящий
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