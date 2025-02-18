Ян Непомнящий подписал контракт с киберспортивной командой

Шахматы впервые вошли в программу Киберспортивного кубка мира, который пройдет в Эр-Рияде летом 2025 года

Ян Непомнящий (Фото: IMAGO / Norbert Wienold / Global Look Press)

Российский гроссмейстер, девятый номер рейтинга FIDE Ян Непомнящий подписал контракт с сербской киберспортивной командой Aurora. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.

«После появления в программе EWC шахматы могут стать полноценной киберспортивной дисциплиной. Надеюсь, что новый зрелищный формат поможет привлечь новую аудиторию», — сказал Непомнящий.

В этом году в программе Киберспортивного кубка мира (Esports World Cup, EWC) появились шахматы. Турнир пройдет в Эр-Рияде с 31 июля по 3 августа, шахматисты разыграют призовой фонд в размере $1,5 млн.

В феврале Непомнящий выступит на онлайн-турнире Champions Chess Tour, отборочном к EWC.

Ранее многие другие топ-шахматисты присоединились к различным киберспортивным командам. В частности, Team Liquid подписала Магнуса Карлсена и Фабиано Каруану, NAVI — Уэсли Со и Нодирбека Абдусатторова, LGD — Дин Лижэня, Team Falcons — Хикару Накамуру.