Ян Непомнящий подписал контракт с киберспортивной командой
Российский гроссмейстер, девятый номер рейтинга FIDE Ян Непомнящий подписал контракт с сербской киберспортивной командой Aurora. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.
«После появления в программе EWC шахматы могут стать полноценной киберспортивной дисциплиной. Надеюсь, что новый зрелищный формат поможет привлечь новую аудиторию», — сказал Непомнящий.
В этом году в программе Киберспортивного кубка мира (Esports World Cup, EWC) появились шахматы. Турнир пройдет в Эр-Рияде с 31 июля по 3 августа, шахматисты разыграют призовой фонд в размере $1,5 млн.
В феврале Непомнящий выступит на онлайн-турнире Champions Chess Tour, отборочном к EWC.
Ранее многие другие топ-шахматисты присоединились к различным киберспортивным командам. В частности, Team Liquid подписала Магнуса Карлсена и Фабиано Каруану, NAVI — Уэсли Со и Нодирбека Абдусатторова, LGD — Дин Лижэня, Team Falcons — Хикару Накамуру.
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