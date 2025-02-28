Очевидцы заявили, что российский дайвер погиб на Филиппинах не из-за акул

По словам участников погружения, двух россиян унесло нисходящим течением на большую глубину. Нападение акул не было причиной гибели, говорят они

Фото: Global Look Press

Нападение акул не было причиной гибели российского дайвера у берегов Филиппин. Его и еще одного россиянина унесло нисходящим течением на большую глубину. Об этом «РБК Спорт» рассказали двое участников погружения.

Associated Press (AP) 28 февраля со ссылкой на береговую охрану сообщило, что четверо российских туристов отправились на лодке к острову Верде из города Пуэрто-Галера, провинция Восточный Миндоро, с местным инструктором по дайвингу. AP писало, что один турист утонул, а другого убили акулы.

«Причины смерти дайверов не связаны с нападением акул, как сообщили ряд СМИ до этого», — рассказал один из дайверов. Собеседник добавил, что на теле мужчины действительно нашли следы от укусов, но погиб он по другой причине. К моменту, когда рыбы атаковали тело ныряльщика, тот был уже мертв, добавил участник погружения.

Он рассказал, что у туристов было запланировано два погружения, а «общее время второго составляло 21 минуту». «Во время второго погружения группа из пяти человек попала в аномально сильное нисходящее течение. В группе было четыре россиянина и местный гид. Гид и двое дайверов смогли выбраться, остальных унесло из зоны видимости на большую глубину за короткое время», — сообщил он.

По словам другой участницы погружения, один из туристов почти сразу был обнаружен на поверхности воды с пустым баллоном и полным BCD (компенсатор плавучести у дайверов), а тело второго россиянина нашли гораздо позднее.

Собеседники отмечают, что все дайверы «были опытные, на этот спот новичков не берут». «Трагедии нельзя было избежать, так как течение возникло внезапно», — говорит один из собеседников.