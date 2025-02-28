«Авангард» вышел в плей-офф КХЛ после поражения «Нефтехимика» от «Амура»

«Авангард» шестым в Восточной конференции вышел в плей-офф КХЛ

Омский клуб обеспечил себе место в первом раунде Кубка Гагарина после поражения «Нефтехимика» от «Амура»

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Омский «Авангард» обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ. Это стало известно после поражения нижнекамского «Нефтехимика» от хабаровского «Амура».

«Нефтехимик» в гостях уступил со счетом 4:5 в овертайме. У победителей шайбы забросили Александр Щемеров (10-я минута), Алекс Бродхерст (21), Илья Талалуев (30), Артур Гиздатуллин (56) и Иван Мищенко (64). У проигравших отличились Андрей Белозеров (15), Артем Сериков (22) и Жан-Себастьен Ди (36, 59).

«Авангард» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 72 очка в 59 матчах.

На Западе в плей-офф уже отобрались ярославский «Локомотив», московские «Динамо» и ЦСКА, череповецкая «Северсталь» и минское «Динамо», на Востоке — челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург».