ЦСКА, «Северсталь» и минское «Динамо» вышли в плей-офф КХЛ

Выход всех трех команд в плей-офф стал возможен благодаря проигрышу «Куньлуня» в матче с ЦСКА. «Сочи» потерял шансы попасть в кубковую восьмерку в Западной конференции из-за проигрыша «Северстали»

Московский ЦСКА, череповецкая «Северсталь» и минское «Динамо» обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина по итогам игрового дня в регулярном чемпионате КХЛ.

ЦСКА со счетом 6:0 разгромил «Куньлунь», а минское «Динамо» со счетом 2:1 победило московский «Спартак».

Поражение китайской команды помогло выйти в плей-офф не только минчанам, но и «Северстали», которая проиграла «Торпедо» со счетом 2:3. При этом успех нижегородцев в этом матче, в свою очередь, лишил шансов на плей-офф «Сочи».

В Западной конференции осталось два места в плей-офф, на которые претендуют петербургский СКА, «Торпедо», «Куньлунь» и подмосковный «Витязь».