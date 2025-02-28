Конькобежец Кулижников заявил, что ему «плевать» на пропуск Олимпиады

Рекордсмена мира не включили в список кандидатов на получение нейтрального статуса для участия в олимпийском отборе. По словам конькобежца, россиян сначала «ограничили во всем», а теперь допустили и «сломали всю подготовку»

Павел Кулижников (Фото: Kenjiro Matsuo / AFLO / Global Look Press)

Российский конькобежец, рекордсмен мира Павел Кулижников заявил «Матч ТВ», что его не волнует пропуск Олимпийских игр 2026 года.

30-летний Кулижников не попал в список кандидатов на получение нейтрального статуса для участия в олимпийском отборе, который Союз конькобежцев России отправил в Международный союз конькобежцев (ISU).

«Меня брали все равно только на «полуторку», — сказал Кулижников.

На вопрос, из-за этого ли он отказался или из-за нейтрального статуса, Кулижников ответил: «Мне сказали только про «полуторку», а там уж нейтральный, не нейтральный — следующая история».

По словам Кулижникова, ему «плевать» и он «не хочет с ними соревноваться». «Мне неинтересно. Нас ограничили во всем, мы первенство бани бегали внутри России, и теперь они говорят: «Допускаем». Была совсем другая подготовка, все сломали и теперь: «Вот, выходите». Да еще и под нейтральным статусом», — добавил спортсмен.

Спортсмен также отметил, что «бегает не ради Олимпиады».

Ранее в феврале Кулижников в интервью ТАСС называл неприемлемыми условия получения нейтрального статуса.

Кулижникову принадлежит рекорд мира на дистанции 500 м, он трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях.