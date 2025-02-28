Рекордсмен мира Кулижников не попал на олимпийский отбор у конькобежцев

В список кандидатов на получение нейтрального статуса вошли в том числе призеры Олимпийских игр в Пекине конькобежцы Ангелина Голикова и Сергей Трофимов

Ангелина Голикова (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Стал известен список кандидатов на участие в отборочных турнирах на Олимпиаду 2026 года в конькобежном спорте и шорт-треке среди россиян, сообщает «Матч ТВ».

В конькобежном спорте это призеры Олимпийских игр в Пекине Ангелина Голикова и Сергей Трофимов, а также Тимур Карамов, Никита Базюк, Виктор Муштаков, Степан Чистяков, Максим Шарапов, Даниил Найденышев, Иван Фруктов, Даниил Чмутов, Максим Андрюшин, Дарья Качанова, Ксения Коржова, Ирина Сальникова, Александра Саютина, Анастасия Семенова, Анастасия Григорьева и Алиса Беккер.

В шорт-треке на отбор заявлены Даниил Николаев, Илларион Саболдашев, Максим Шевелев, Никита Николаев, Иван Посашков, Петр Котмаков, Анна Уразова, Анна Матвеева, Алена Крылова, Анна Овчинникова, Елена Серегина, Анастасия Жеганова.

Списки включают в себя запасных. В фигурном катании кандидаты пока неизвестны.

Не оказалось в этих списках таких титулованных спортсменов, как олимпийские чемпионы Сочи в шорт‑треке Семен Елистратов и Руслан Захаров, рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников, призеры Игр конькобежцы Ольга Фаткулина и Даниил Алдошкин.

«Я пропускал начало сезона, а пока пропускал, появилась новая информация — критерии допуска до Олимпийских игр, так что все это вполне понятно для меня и ожидаемо», — сказал Захаров «Матч ТВ».

Фаткулина отметила, что не удивилась своему непопаданию в списки. «Я понимала, что, так как у меня есть принадлежность к силовым структурам, меня не допустят. Возвращалась я все равно без особой мысли об Олимпиаде. <...> Может, поеду в 2030‑м», — добавила она.

Международный союз конькобежцев (ISU) в декабре 2024-го объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационном олимпийском турнире в нейтральном статусе. У них будет по одной квоте в каждом виде, командные турниры на Олимпиаде россияне пропустят.

До 28 февраля 2025-го Федерация фигурного катания на коньках России и Союз конькобежцев России должны были подать список претендентов на нейтральный статус.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.