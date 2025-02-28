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Американский гроссмейстер объяснил, почему согласился сыграть в России

Американец Ниманн о выступлении на турнире в Москве: шахматы объединяют людей
Ханс Ниманн отметил, что шахматы веками объединяли людей по всему миру и он готов играть везде, где у него есть болельщики. Также американец заявил о намерении отдать призовые за турнир в Москве на благотворительность
Фото: Личный архив Ханса Ниманна
Фото: Личный архив Ханса Ниманна

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн, который примет участие в турнире «Аэрофлот Опен» в Москве, написал в соцсети Х, что шахматы должны объединять людей и он готов играть везде, где у него есть болельщики.

Ниманн, 18-й номер рейтинга FIDE, сыграет на турнире в Москве с призовым фондом 20 млн руб., который стартует 28 февраля. В последний раз США на турнире представлял Гата Камский в 2018 году.

«Я здесь, чтобы позволить шахматам говорить самим за себя. Мне негде играть, а «Аэрофлот Опен» входит в серию рейтинговых турниров FIDE. Конец истории. Пусть победит сильнейший. Я не получал ни одного приглашения на турниры высшего уровня за три года. У меня было три отозванных без причины приглашения», — написал Ниманн.

Гроссмейстер из США впервые сыграет на турнире в России с 2018 года
Спорт
Ханс Ниманн

Американец отметил, что 11-й чемпион мира Боб Фишер играл везде. «Шахматы — игра, которая объединяла людей на протяжении столетий, служила общим языком для разных культур. Фишер играл везде, где ему бросали вызов, и я буду делать то же самое, потому что шахматы по своей сути это стремление к величию. Я поеду туда, где находятся мои поклонники, чтобы играть на самом высоком уровне, ради любви к игре», — добавил Ниманн.

По словам шахматиста, все призовые он отдаст на благотворительность. «Я сам оплатил гостиницу, перелет и намерен пожертвовать все призовые деньги», — сообщил американец.

Ниманн известен скандалом с читерством, который получил огласку после того, как он обыграл Магнуса Карлсена в сентябре 2022 года на турнире в Сент-Луисе. Норвежец позднее заявил, что снимается с соревнований. Американский гроссмейстер Хикару Накамура после этого сообщил, что Карлсен снялся с турнира из-за подозрений в жульничестве Ниманна, а также что того забанили на Chess.com.

Сам Ниманн признал, что несколько раз жульничал, но только в юности, и подал на Карлсена в суд за «ложные обвинения». В июне 2023 года стало известно, что иск на $100 млн, по которому ответчиками проходили также Накамура и Chess.com, был отклонен судом в США.

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Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Россия Ханс Моке Ниманн
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