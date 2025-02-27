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Гроссмейстер из США впервые сыграет на турнире в России с 2018 года

Впервые с 2018 года гроссмейстер из США выступит на «Аэрофлот Опен». В последний раз американцев на турнире представлял Гата Камский в 2018 году
Ханс Ниманн
Ханс Ниманн (Фото: соцсети/HansMokeNiemann)

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн примет участие в шахматном турнире «Аэрофлот Опен», который пройдет в Москве с 28 февраля по 7 марта. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

«Один из ведущих шахматистов мира, американец Ханс Ниманн прилетел в Москву, чтобы принять участие в турнире «Аэрофлот Опен», — заявил Ткачев.

Таким образом, впервые с 2018 года американец выступит на «Аэрофлот Опен». В последний раз США на турнире представлял Гата Камский в 2018 году. В 2024 году на турнире выступал Тимур Гареев, имеющий американское гражданство, но не имеющий право представлять страну решением местной федерации.

Ниманн известен скандалом с читерством. Эта история получила огласку после того, как он обыграл Магнуса Карлсена в сентябре 2023 года на турнире в Сент-Луисе. Норвежец позднее заявил, что снимается с соревнований. Американский гроссмейстер Хикару Накамура после этого сообщил, что Карлсен снялся с турнира из-за подозрений в жульничестве Ниманна, а также что того забанили на Chess.com. Сам Ниманн признал, что несколько раз жульничал, но только в юности, и подал в суд на Карлсена иск на $100 млн за «ложные обвинения». В июне стало известно, что иск, по которому ответчиками проходили также Накамура и Chess.com, был отклонен судом в США.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Ханс Моке Ниманн Магнус Карлсен Аэрофлот шахматы
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