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Бывший футболист «Алании» рассказал, как игроки пили водку перед матчами

Бывший футболист «Алании» Дренте рассказал, как игроки пили водку перед матчами
Голландец Ройстон Дренте, бывший игрок мадридского «Реала», выступал за российский клуб в 2013 году. По словам футболиста, его одноклубники могли позволить себе шот водки перед игрой, а сам он предпочитал немного виски
Ройстон Дренте
Ройстон Дренте (Фото: Chris Brunskill / Getty Images)

Бывший футболист мадридского «Реала» Ройстон Дренте, который в свое время играл за «Аланию», рассказал AS, что его одноклубники по владикавказской команде могли выпить водки перед матчем.

«Мои товарищи по команде любили водку, даже тренеру она нравилась. Они пили шоты перед матчами. Но я, например, предпочитал немного виски, а не шот водки. Это было нормально, выпить шот. В Турции, например, было нормально курить в душе после матчей», — рассказал 37-летний Дренте.

Голландский полузащитник играл в «Алании» в 2013 году, всего провел шесть матчей и забил три гола. Команду тогда тренировал Валерий Газзаев, по итогам сезона она вылетела из элитного дивизиона российского футбола.

Дренте завершил карьеру в 2023 году.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Алания Ройстон Дренте
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