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Малкин набрал четыре очка и стал первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Питтсбурга» в игре с «Филадельфией» забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме, и сделал две результативные передачи.
Евгений Малкин
Евгений Малкин (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

В матче против «Филадельфия Флайерз» (5:4 ОТ) 38-летний Малкин набрал четыре очка. Он забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме, и сделал две результативные передачи.

Всего в нынешнем сезоне на счету Малкина 41 (12+29) очко в 51 встрече.

Третьей звездой дня были признан российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Во встрече с «Калгари Флэймз» (3:0) он отразил все 27 бросков по воротам и четвертый раз в сезоне сыграл «на ноль».

Второй звездой дня стал нападающий «Юты» Клейтон Келлер, на счету которого шайба и четыре голевые передачи в матче против «Миннесота Уайлд» (6:1).

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
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