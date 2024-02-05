Главу команды «Формулы-1» Red Bull обвинили в непристойном поведении
Компания Red Bull начала расследование в отношении руководителя принадлежащей ей команды «Формулы-1» Кристиана Хорнера в связи с обвинениями в непристойном поведении, пишет Bloomberg.
Расследование проводится привлеченным специалистом. В компании отметили, что очень серьезно относятся к этому вопросу.
По данным голландской газеты De Telegraaf, Хорнера обвинила в неподобающем поведении одна из коллег. Британец все обвинения отверг.
Bild пишет, что 50-летний Хорнер отправлял сотруднице какие-то фотографии и расследование может занять несколько недель.
Хорнер возглавляет команду с 2005 года — дольше всех среди руководителей участников серии.
Последние три сезона выиграл пилот Red Bull Макс Ферстаппен, а австрийская команда взяла два последних Кубка конструкторов.
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