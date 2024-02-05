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Главу команды «Формулы-1» Red Bull обвинили в непристойном поведении

Red Bull начала расследование обвинений против Хорнера в непристойном поведении
Обвинения против Кристиана Хорнера выдвинула одна из сотрудниц. По данным Bild, речь идет об отправке ей каких-то фотографий, что было расценено как неподобающее поведение. Британец все обвинения отверг
Кристиан Хорнер
Кристиан Хорнер (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Компания Red Bull начала расследование в отношении руководителя принадлежащей ей команды «Формулы-1» Кристиана Хорнера в связи с обвинениями в непристойном поведении, пишет Bloomberg.

Расследование проводится привлеченным специалистом. В компании отметили, что очень серьезно относятся к этому вопросу.

По данным голландской газеты De Telegraaf, Хорнера обвинила в неподобающем поведении одна из коллег. Британец все обвинения отверг.

Bild пишет, что 50-летний Хорнер отправлял сотруднице какие-то фотографии и расследование может занять несколько недель.

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Фото:Andretti Autosport

Хорнер возглавляет команду с 2005 года — дольше всех среди руководителей участников серии.

Последние три сезона выиграл пилот Red Bull Макс Ферстаппен, а австрийская команда взяла два последних Кубка конструкторов.

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