Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Дубае

Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Дубае

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл чешскому теннисисту Иржи Легечке во втором круге турнира ATP 500 в Дубае со счетом 7:6 (7:6), 6:7 (5:7), 4:6

Карен Хачанов (Фото: Reuters)

Третья ракетка России Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

Россиянин, посеянный на турнире под четвертым номером, в матче второго круга турнира проиграл 22-летнему чешскому теннисисту Иржи Легечке (36-й в рейтинге). Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:6), 6:7 (5:7), 4:6.

В следующем круге Легечка встретится с Александром Бубликом (23-я ракетка).

Ранее в четвертьфинал турнира пробился Андрей Рублев, который поборется за выход в полуфинал с победителем матча между голландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом (75) и американцем Себастьяном Кордой (33).

27-летний Хачанов занимает 15-е место в мировом рейтинге и является победителем шести турниров под эгидой ATP. В этом сезоне Хачанов доходил до четвертого раунда на Australian Open и полуфинала турнира в Марселе. Также 24 февраля он выиграл турнир ATP в Дохе.

Турнир категории ATP 500 в Дубае будет продолжаться до 2 марта. Общий призовой фонд составляет более $2,9 млн. Действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, в 2022 году турнир выиграл Андрей Рублев, а в 2021-м — Аслан Карацев.