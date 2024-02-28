Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Дубае

Рублев вышел в четвертьфинал крупного турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл во втором круге француза Артура Казо со счетом 6:4, 6:4

Андрей Рублев (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Дубае с призовым фондом $2,9 млн.

Во втором круге россиянин обыграл 86-ю ракетку мира француза Артура Казо со счетом 6:4, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 19 минут.

В следующем круге Рублев сыграет с победителем матча между голландцем Ботиком Ван де Зандсхюлпом (75) и американцем Себастьяном Кордой (33).

В прошлом году Рублев дошел в Дубае до финала, где уступил Даниилу Медведеву.

Рублев занимает пятое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 15 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.

Турнир категории ATP 500 в Дубае будет продолжаться до 2 марта. Общий призовой фонд составляет более $2,9 млн. Победитель получит $550 тыс. призовых. Действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, в 2022 году турнир выиграл Андрей Рублев, а в 2021-м — Аслан Карацев.