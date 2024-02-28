Футболистка Эрмосо рассказала о своих эмоциях из-за скандала с поцелуем

Футболистка Дженнифер Эрмосо оказалась в центре скандала, когда после финала чемпионата мира ее поцеловал экс-глава федерации Луис Рубиалес. Спортсменка отметила, что инцидент изменил ее и она стала сильнее

Дженнифер Эрмосо (Фото: David Ramos / Getty Images)

Испанская футболистка Дженнифер Эрмосо заявила As, что скандал, связанный с поцелуем бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, до сих пор доставляет ей боль.

«Много чего произошло. Мне очень важно продолжать играть, я чувствую себя счастливой, мне хорошо. Футбол продолжает давать мне ту жизнь, которая мне нужна. Я по сей день продолжаю работать, чтобы продолжать получать удовольствие от футбола. Я рассказала вам свою точку зрения, я никогда этого не пойму, меня ранило это, да и до сих пор ранит. Это то, что уже произошло. Я продолжаю защищать эту эмблему и эту футболку. Эта ситуация многое изменила во мне, сделала меня более сильной», — сказал Эрмосо.

Луис Рубиалес 20 августа после финала чемпионата мира в Сиднее поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо в губы. Она заявила, что ей этот поступок функционера не понравился, а позднее назвала себя жертвой сексистского поступка без какого-либо согласия со своей стороны.

Рубиалес принес извинения, но поначалу отказывался уходить в отставку. 26 августа его временно отстранила ФИФА. А в начале сентября прокуратура предъявила главе RFEF обвинение в сексуализированном насилии; тот может получить до четырех лет тюрьмы.

Рубиалес руководил RFEF с 2018 года, в сентябре 2023 года он ушел в отставку.

Мать Рубиалеса, не согласная с «охотой» на ее сына, в августе объявила голодовку и заперлась в церкви, но на третий день попала в больницу из-за ухудшения самочувствия.

Кроме того, должности лишился поддержавший Рубиалеса главный тренер сборной Испании Хорхе Вильда, который привел ее к победе на чемпионате мира. Футболистки команды объявили бойкот сборной. Спортсменкам грозили крупный штраф и отстранение за отказ от вызова в команду, но 20 сентября те смогли прийти к компромиссу с федерацией, которая пообещала им провести реформы.