В чемпионате Испании помощница арбитра разбила голову о телекамеру

Линейный арбитр Поррас спешила к центру поля и столкнулась с камерой, получив рассечение. Ей оказали помощь, но продолжить встречу она не смогла и отправилась в больницу

Гваделупе Поррас (Фото: Oscar J. Barroso / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Линейный арбитр матча между «Бетисом» и «Атлетиком» в чемпионате Испании Гваделупе Поррас получила травму головы в столкновении с телекамерой и покинула поле на носилках. Об этом сообщает As.

Инцидент произошел, когда Поррас возвращалась в центр поля после гола Чими Авилы (на 13-й минуте). Матч приостановили, арбитру оказывал помощь медперсонал «Бетиса», но из-за сильного рассечения и кровотечения она не смогла продолжить встречу.

Место Поррас, которую отправили в больницу, занял резервный арбитр.

«Бетис» выиграл матч со счетом 3:1.

Поррас в сезоне 2019/20 стала первой женщиной-арбитром в чемпионате Испании.