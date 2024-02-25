В чемпионате Испании помощница арбитра разбила голову о телекамеру
Линейный арбитр матча между «Бетисом» и «Атлетиком» в чемпионате Испании Гваделупе Поррас получила травму головы в столкновении с телекамерой и покинула поле на носилках. Об этом сообщает As.
Инцидент произошел, когда Поррас возвращалась в центр поля после гола Чими Авилы (на 13-й минуте). Матч приостановили, арбитру оказывал помощь медперсонал «Бетиса», но из-за сильного рассечения и кровотечения она не смогла продолжить встречу.
Место Поррас, которую отправили в больницу, занял резервный арбитр.
«Бетис» выиграл матч со счетом 3:1.
Поррас в сезоне 2019/20 стала первой женщиной-арбитром в чемпионате Испании.
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