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Рублев вышел во второй круг крупного турнира в Дубае

Андрей Рублев победил Чжан Чжичжэня и вышел во второй круг турнира в Дубае
Россиянин одержал волевую победу над Чжан Чжичжэнем — 6:7 (4:7), 6:2, 6:4
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вторая ракетка России Андрей Рублев стартовал с победы на турнире ATP-500 в Дубае с призовым фондом $2,9 млн.

В первом круге россиянин обыграл 46-ю ракетку мира китайца Чжан Чжичжэня со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4. Соперники провели на корте почти два часа.

В следующем круге Рублев сыграет с французом Артуром Казо (86) или итальянцем Лоренцо Музетти (26).

В прошлом году Рублев дошел в Дубае до финала, где уступил Даниилу Медведеву.

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Теги
Анна Сатдинова
Андрей Рублев (теннисист) теннис ATP
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