Рублев вышел во второй круг крупного турнира в Дубае
Вторая ракетка России Андрей Рублев стартовал с победы на турнире ATP-500 в Дубае с призовым фондом $2,9 млн.
В первом круге россиянин обыграл 46-ю ракетку мира китайца Чжан Чжичжэня со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4. Соперники провели на корте почти два часа.
В следующем круге Рублев сыграет с французом Артуром Казо (86) или итальянцем Лоренцо Музетти (26).
В прошлом году Рублев дошел в Дубае до финала, где уступил Даниилу Медведеву.
Из россиян на турнире выступят Медведев и Карен Хачанов, который 24 февраля выиграл соревнования ATP в Дохе.
Еще один россиянин Павел Котов в понедельник уступил в первом круге американцу Себастьяну Корде.
Победитель турнира в Дубае получит $550 тыс. призовых.
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