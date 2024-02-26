Андрей Рублев победил Чжан Чжичжэня и вышел во второй круг турнира в Дубае

Рублев вышел во второй круг крупного турнира в Дубае

Россиянин одержал волевую победу над Чжан Чжичжэнем — 6:7 (4:7), 6:2, 6:4

Андрей Рублев (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вторая ракетка России Андрей Рублев стартовал с победы на турнире ATP-500 в Дубае с призовым фондом $2,9 млн.

В первом круге россиянин обыграл 46-ю ракетку мира китайца Чжан Чжичжэня со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4. Соперники провели на корте почти два часа.

В следующем круге Рублев сыграет с французом Артуром Казо (86) или итальянцем Лоренцо Музетти (26).

В прошлом году Рублев дошел в Дубае до финала, где уступил Даниилу Медведеву.

Из россиян на турнире выступят Медведев и Карен Хачанов, который 24 февраля выиграл соревнования ATP в Дохе.

Еще один россиянин Павел Котов в понедельник уступил в первом круге американцу Себастьяну Корде.

Победитель турнира в Дубае получит $550 тыс. призовых.