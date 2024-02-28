Россиянка обыграла экс-первую ракетку мира на старте турнира в Сан-Диего
Российская теннисистка Анна Блинкова смогла выйти во второй круг турнира в Сан-Диего с призовым фондом более $920 тыс.
В матче первого раунда 25-летняя россиянка обыграла бывшую первую ракетку мира датчанку Каролину Возняцки (206-я в рейтинге) со счетом 1:6, 6:4, 6:1. Теннисистки провели на корте 2 часа.
Во втором круге Блинкова сыграет против украинки Даяны Ястремской (33-я в рейтинге).
Блинкова, занимающая 51-е место в мировом рейтинге, ранее выиграла один турнир WTA в карьере. В нынешнем сезоне впервые в карьере дошла до третьего раунда на Australian Open.
33-летняя Возняцки завершила карьеру в 2020-м году, однако в 2023-м возобновила ее. На ее счету 30 титулов WTA в одиночном разряде, в том числе победа на Australian Open в 2018 году. Возняцки впервые возглавила рейтинг WTА в октябре 2010 года и в общей сложности была первой ракеткой мира 71 неделю.
Турнир категории WTA-500 в Сан-Диего пройдет с 26-го февраля по 3 марта. Призовой фонд соревнований составляет более $922 тыс. Действующей победительницей турнира является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.
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