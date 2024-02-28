 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Россиянка обыграла экс-первую ракетку мира на старте турнира в Сан-Диего

Блинкова обыграла экс-первую ракетку мира Возняцки на старте турнира в Сан-Диего
Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла датчанку Каролину Возняцки в матче первого круга турнира в Сан-Диего
Анна Блинкова
Анна Блинкова (Фото: Orlando Ramirez / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Блинкова смогла выйти во второй круг турнира в Сан-Диего с призовым фондом более $920 тыс.

В матче первого раунда 25-летняя россиянка обыграла бывшую первую ракетку мира датчанку Каролину Возняцки (206-я в рейтинге) со счетом 1:6, 6:4, 6:1. Теннисистки провели на корте 2 часа.

Во втором круге Блинкова сыграет против украинки Даяны Ястремской (33-я в рейтинге).

Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Дубае
Спорт
Карен Хачанов

Блинкова, занимающая 51-е место в мировом рейтинге, ранее выиграла один турнир WTA в карьере. В нынешнем сезоне впервые в карьере дошла до третьего раунда на Australian Open. 

33-летняя Возняцки завершила карьеру в 2020-м году, однако в 2023-м возобновила ее. На ее счету 30 титулов WTA в одиночном разряде, в том числе победа на Australian Open в 2018 году. Возняцки впервые возглавила рейтинг WTА в октябре 2010 года и в общей сложности была первой ракеткой мира 71 неделю.

Турнир категории WTA-500 в Сан-Диего пройдет с 26-го февраля по 3 марта. Призовой фонд соревнований составляет более $922 тыс. Действующей победительницей турнира является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина

Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности

Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»

Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать

Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео

В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое

Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март

У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены

ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно

Почему карьера в России заканчивается в 30 лет

Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»
Теги
теннис Анна Блинкова WTA
Материалы по теме
Медведев обыграл сменившего гражданство Шевченко на старте турнира ATP
Спорт
Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Дубае
Спорт
Рублев вышел во второй круг крупного турнира в Дубае
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 99,92 (-0,26) Инвестиции, 27 фев, 16:39 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 92,04 (-0,59) Инвестиции, 27 фев, 16:39
ПСБ и МАДИ подписали соглашение о совместных образовательных программах Пресс-релиз, 13:27
Минобороны сообщило о взятии под контроль села Петровское под Авдеевкой Политика, 13:27
Акции Beyond Meat взлетели на фоне публикации финансовой отчетности Инвестиции, 13:22
Мбаппе встретился с Макроном и эмиром Катара на званном ужине Спорт, 13:21
Путин, Медведев и Собянин простились с главой Верховного суда Политика, 13:18
Экспаты из стран БРИКС вместо западных: что арендуют иностранцы в Москве Недвижимость, 13:11
Без шума и толпы: квартиры с московской пропиской и окнами на природу РБК и ПИК, 13:10
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Адель объявила о временном уходе со сцены из-за проблем со здоровьем Life, 13:07
Экс-сотрудника ФСБ задержали по делу Merlion Общество, 13:05
Песков заявил о вызревании внутри Украины процессов, раскачивающих страну Политика, 13:04
В каких случаях ваша программа лояльности станет поводом для исков Pro, 13:02
Что такое эзотерика, почему в нее верят и может ли эзотерика навредить Социальная экономика, 13:02
В Москве задержали подозреваемых в изнасиловании студента вуза Общество, 12:55
Курс биткоина превысил $59 тыс. впервые с 2021 года Крипто, 12:53