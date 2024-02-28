Бобровский догнал Гашека по числу побед в НХЛ среди европейских вратарей
«Флорида Пантерз» дома победила «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков в створ ворот. Для 35-летнего россиянина эта победа стала 389-й в НХЛ. Бобровский догнал чешского вратаря Доминика Гашека по количеству побед в НХЛ и поднялся на второе место в списке европейских вратарей с наибольшим числом побед. Лучшим по этому показателю является швед Хенрик Лундквист с 459 победами.
Также Бобровский установил рекорд «Флориды» по количеству игр подряд, в которых он пропустил две или менее шайбы. Матч против «Баффало» стал для Бобровского девятым подряд, в котором ему это удалось. До этого не более двух шайб в восьми матчах подряд пропускали Томас Вокоун, Джон Ванбисбрук и Марк Фитцпатрик.
Всего Бобровский в этом сезоне провел 43 матча, в которых отражал в среднем 91,65% бросков и коэффициентом надежности 2,35.
59-летний Гашек — один из лучших вратарей в истории хоккея. Он является членом Зала славы хоккея, клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» вывел из обращения его игровой номер. В конце карьеры Гашек выступал за московский «Спартак» (2010–2011).
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