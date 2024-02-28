НХЛ лишила Овечкина голевой передачи в матче против «Детройта»

Россиянин Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами в матче против «Детройт Ред Уингз». Однако позже на официальном сайте НХЛ российского форварда не оказалось среди ассистентов одного из голов

Александр Овечкин (Фото: Reuters)

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел разгромное поражение от «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 8:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Шейн Гостисбер (6-я и 30-я минуты), Лукас Рэймонд (17), Джо Велено (25), Джей Ти Комфер (40), Робби Фаббри (45), Алекс Дебринкэт (52) и Дилан Ларкин (55). У гостей голами отличились Хендрикс Лапьер (23), Майкл Сгарбосса (37) и Макс Пачиоретти (48).

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в этом матче отметился голевой передачей. Он нанес пять бросков в створ ворот, провел два силовых приема и закончил встречу с показателем полезности «минус 2».

Изначально россиянин был указан как один из авторов голевой передачи в эпизоде с первой и третьей шайбой «Кэпиталз», авторами которых стали Хендрикс Лапьер и Макс Пачиоретти соответственно. Однако позже на официальном сайте НХЛ гол Пачиоретти стал записан без ассистентов.

Овечкин проводит худший сезон в карьере. На его счету 16 шайб и 27 передачи в 55 матчах. Ранее в полноценных сезонах капитан «Вашингтона» забрасывал не менее 32 шайб за сезон. Отметки 30 голов он не достиг единственный раз в карьере — в укороченном из-за пандемии сезоне-2020/21. Тогда он в 45 играх забросил 24 шайбы. Однако в феврале 38-летний капитан «Вашингтона» показал лучший отрезок за шесть лет. Он отметился шестиматчевой голевой и десятиматчевой результативной серией.

В карьере Овечкина 838 голов и 690 передач в 1402 матчах. Он является вторым снайпером в истории НХЛ, уступая лидерство канадцу Уэйну Гретцки (894).

«Вашингтон» набрал 63 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Детройт» с 72 очками идет четвертым в Атлантическом дивизионе.