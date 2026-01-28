 Перейти к основному контенту
Спорт
0

ЦСКА пропустил на второй минуте, но обыграл «Динамо» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Московский ЦСКА обыграл столичное «Динамо» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Николай Коваленко (22-я минута), Мак Холлоуэлл (34), Иван Патрихаев (37) и Иван Дроздов (60). У проигравших отличились Сергей Артемьев (2) и Максим Комтуа (54).

Ранее в этом сезоне «Динамо» трижды обыгрывало ЦСКА при двух поражениях (2:6, 4:3 Б, 3:2, 1:0 Б, 1:5).

ЦСКА и «Динамо» набрали по 60 очков в 51 игре, они занимают пятое и шестое места в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче ЦСКА 1 февраля примет петербургский СКА, «Динамо» 30 января дома сыграет с череповецкой «Северсталью».

Остальные результаты игрового дня в КХЛ:

«Барыс» (Астана) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:5;

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 ОТ;

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 ОТ;

«Спартак» (Москва) — «Лада» (Тольятти) — 6:2.

Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва ХК ЦСКА
