ЦСКА пропустил на второй минуте, но обыграл «Динамо» в матче КХЛ
Московский ЦСКА обыграл столичное «Динамо» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Николай Коваленко (22-я минута), Мак Холлоуэлл (34), Иван Патрихаев (37) и Иван Дроздов (60). У проигравших отличились Сергей Артемьев (2) и Максим Комтуа (54).
Ранее в этом сезоне «Динамо» трижды обыгрывало ЦСКА при двух поражениях (2:6, 4:3 Б, 3:2, 1:0 Б, 1:5).
ЦСКА и «Динамо» набрали по 60 очков в 51 игре, они занимают пятое и шестое места в турнирной таблице Западной конференции.
В следующем матче ЦСКА 1 февраля примет петербургский СКА, «Динамо» 30 января дома сыграет с череповецкой «Северсталью».
Остальные результаты игрового дня в КХЛ:
«Барыс» (Астана) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:5;
«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 ОТ;
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 ОТ;
«Спартак» (Москва) — «Лада» (Тольятти) — 6:2.
