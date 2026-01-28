«Адмирал» победил «Барыс», прервав серию из девяти поражений в КХЛ

«Адмирал» прервал серию из девяти поражений в КХЛ

Владивостокский клуб обыграл «Барыс», впервые победив с новым главным тренером Олегом Браташом

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Владивостокский «Адмирал» обыграл астанинский «Барыс» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Завгородний (5-я минута), Дмитрий Тимашов (30), Кайл Олсон (34), Степан Старков (48) и Вячеслав Основин (51). У проигравших отличились Тайс Томпсон (25) и Джейк Масси (52).

«Адмирал» прервал серию из девяти поражений, также владивостокский клуб победил впервые после назначения нового главного тренера — Олег Браташ 4 января сменил Леонида Тамбиева. Со следующей игры и началась неудачная серия клуба.

«Адмирал» набрал 36 очков в 49 матчах и занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции. «Барыс» с 39 очками в 52 встречах расположился на десятой строчке.

В следующем матче «Адмирал» 31 января примет екатеринбургский «Автомобилист», «Барыс» в тот же день в гостях сыграет с хабаровским «Амуром».