В турецком клубе сравнили российского новичка с Арьеном Роббеном

Главный тренер «Кайсериспора» Радомир Джалови отметил, что у Дениса Макарова такая же сильная левая нога, как у знаменитого голландца

Денис Макаров (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Российский новичок «Кайсериспора» Денис Макаров похож по своим данным на бывшего полузащитника сборной Нидерландов Арьена Роббена. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал главный тренер турецкого клуба Радомир Джалови.

«Макаров напоминает мне Арьена Роббена. Денис также смещается с фланга в центр, плюс у него такая же сильная левая нога», — ответил Джалови на вопрос, почему клуб подписал россиянина.

Макаров перешел в «Кайсериспор» из московского «Динамо» 27 января. Контракт с ним рассчитан до конца этого сезона.

В «Динамо» Макаров играл с 2021 года. В текущем сезоне он провел за московскую команду 12 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

42-летний Роббен — экс-звезда «Баварии», «Челси», мадридского «Реала» и сборной Нидерландов. Он является чемпионом Нидерландов, двукратным чемпионом Англии, чемпионом Испании и восьмикратным чемпионом Германии. Футболист выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, был бронзовым призером чемпионата Европы (2004), серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионатов мира.