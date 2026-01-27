Полузащитник «Динамо» Макаров перешел в турецкий «Кайсериспор»
Российский нападающий Денис Макаров перешел из московского «Динамо» в «Кайсериспор». Об этом сообщается на сайте Турецкой футбольной федерации.
Игрок присоединился к турецкому клубу в статусе свободного агента после расторжения соглашения с московским «Динамо» по соглашению сторон.
Контракт Макарова с «Кайсериспором» заключен сроком до конца текущего сезона.
Макаров перешел в «Динамо» из казанского «Рубина» летом 2021 года. За время выступления за московскую команду он провел 121 матч во всех турнирах, забил 22 гола. Ранее Макаров был отстранен от основного состава «Динамо». В текущем сезоне российский полузащитник принял участие в 12 играх, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €1,8 млн.
«Кайсериспор» после 19 матчей занимает 17-е место в таблице чемпионата Турции, набрав 15 очков.
