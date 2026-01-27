Полузащитник «Динамо» Макаров перешел в турецкий «Кайсериспор»

Денис Макаров перешел из московского «Динамо» в «Кайсериспор»

Соглашение рассчитано до завершения этого сезона. Договор с «Динамо» расторгнут по соглашению сторон

Денис Макаров (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Российский нападающий Денис Макаров перешел из московского «Динамо» в «Кайсериспор». Об этом сообщается на сайте Турецкой футбольной федерации.

Игрок присоединился к турецкому клубу в статусе свободного агента после расторжения соглашения с московским «Динамо» по соглашению сторон.

Контракт Макарова с «Кайсериспором» заключен сроком до конца текущего сезона.

Макаров перешел в «Динамо» из казанского «Рубина» летом 2021 года. За время выступления за московскую команду он провел 121 матч во всех турнирах, забил 22 гола. Ранее Макаров был отстранен от основного состава «Динамо». В текущем сезоне российский полузащитник принял участие в 12 играх, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €1,8 млн.

«Кайсериспор» после 19 матчей занимает 17-е место в таблице чемпионата Турции, набрав 15 очков.